«J'aurais pu signer», un crack a snobé le PSG

Axel Cornic

Depuis les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de changer son fusil d’épaule et de tout miser sur des jeunes talents français, avec notamment Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Mais ça n’a pas toujours été parfait, avec certains échecs qui font surface.

Les stars à gogo, c’est terminé. Au sein du PSG, on clame haut et fort vouloir changer de cap et casser avec la tradition installée depuis le début du projet QSI. Place désormais aux jeunes talents français, avec notamment un point particulier mis sur ceux issus de la région parisienne.

« Quand j’avais 15 ans, j’aurais pu signer au PSG, mais ça n’a pas été le cas »

C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery, devenu en seulement une saison le symbole du nouveau projet du PSG. Sauf que ça n’a pas toujours marché ! « Quand j’avais 15 ans, j’aurais pu signer au PSG, mais ça n’a pas été le cas » a expliqué Warren Bondo, sur la chaîne officielle de l’AC Milan.

« Je suis né en banlieue parisienne »

« Je ne voulais pas quitter la France alors j'ai signé à Nancy. J'y ai passé 5 très bonnes années. Je suis né en banlieue parisienne. J'ai commencé le foot à 4 ans, mon père me suit toujours » a poursuivi le natif d’Evry, qui a finalement signé à l’AC Milan. « Milan c'est top, magnifique. Il y a tout pour bien faire. On respire l'histoire de Milan, de nombreux grands joueurs sont passés par là. J'ai vraiment aimé Seedof ».