Mohamed Salah au PSG : Il vend la mèche ?

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, Mohamed Salah serait sur le point de changer de club librement et gratuitement. Toutefois, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne devrait pas sauter sur cette occasion en or de recruter l'international égyptien, et ce, parce qu'il est en train de construire un collectif jeune et fort.

Arrivé à Liverpool lors de l'été 2017, Mohamed Salah ne devrait plus faire long feu à Anfield. En fin de contrat le 30 juin 2025, la star égyptienne serait partie pour changer de club librement et gratuitement cet été.

Conscient de la situation de Mohamed Salah, le PSG aurait identifié son profil en vue d'un transfert à 0€ le 1er juillet. Toutefois, le club de la capitale ne devrait pas finaliser ce dossier.

Le PSG ne veut plus recruter de superstar ?

Los d'une série de question-réponses avec des internautes, Adrien Chantegrelet a laissé entendre que le PSG n'allait pas recruter Mohamed Salah (32 ans) cet été, et ce, parce qu'il construit un collectif jeune et fort, sans superstar, depuis le départ de Kylian Mbappé. « En l'état, Salah a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui expire à la fin de la saison. Les choses peuvent changer et rien n'est figé. En décembre dernier, le PSG avait démenti auprès du Parisien une arrivée imminente de l'Égyptien. Qu'en sera-t-il cet été ? Salah est une star et son arrivée à Paris serait un coup énorme sur le plan sportif et marketing. Ça serait une opportunité à saisir, mais je ne sais pas si le club, qui s'est lancé dans ce nouveau projet tourné vers le collectif, serait aujourd'hui prêt à refaire de la place pour un joueur de cette envergure », a précisé le journaliste du Parisien ce jeudi après-midi. Reste à savoir si le PSG laissera finalement Mohamed Salah rejoindre une autre écurie librement et gratuitement le 1er juillet.