Mbappé : C'est terminé pour le Ballon d'or !

Thomas Bourseau

La locomotive Mbappé tourne à plein régime en cette année 2025 au Real Madrid. En attestent son triplé signé face à Manchester City (3-1) mercredi soir qui lui permet de trouver pour le quatrième match de suite le chemin des filets. Un Ballon d'or pour l'ensemble de son oeuvre en 2025 ? Ça ne pollue pas du tout son cerveau. Explications.

Kylian Mbappé n'est plus à présenter. Toutefois, le numéro 9 du Real Madrid a tenu à rappeler son sens du but mercredi soir aux supporters merengue en signant son premier triplé en tant que joueur merengue au Santiago Bernabeu (3-1) en éliminant Manchester City au passage de la Ligue des champions au stade des 1/16èmes de finale. Mbappé a inscrit ses 12ème, 13ème et 14ème but de l'année civile sur la plus grande scène du football européen. Rien que ça.

«C'est un rêve de gosse»

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est déjà à 28 réalisations avec son numéro 9. El Chiringuito l'a interrogé sur un éventuel bilan à 50 buts au terme de l'exercice 2024/2025, le principal intéressé n'a pas caché qu'il le ferait s'il est en position de signer une telle performance quand bien même il préférerait signer de son sang un doublé buts + titres. Au passage, le capitaine de l'équipe de France a réitéré son sentiment de vivre dans un rêve. « C'est un rêve de gosse. Un rêve de jouer pour ce club, de sentir ce qu'est une grande soirée au (Santiago) Bernabeu ».

«Être un joueur du Real Madrid est plus important pour moi qu'un Ballon d'or»

Son rêve de défendre les couleurs du Real Madrid à chaque sortie est bien plus important à ses yeux que de soulever la récompense suprême individuelle qu'est le Ballon d'or. C'est en effet le discours qu'il a tenu à El Chiringuito. « Le Ballon d'or ? Je ne pense pas à ça. La vérité c'est que ce n'est pas une chose qui me reste en tête. Être un joueur du Real Madrid est plus important pour moi qu'un Ballon d'or ».