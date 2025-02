PSG : Mbappé dégoûté, la réponse cash de son clan

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG et Kylian Mbappé sont opposés pour une question de gros sous. L’attaquant réclame 55M€ à son ancien employeur, correspondant à des primes et salaires non versés. La commission supérieure d'appel de la FFF a rendu une décision dernièrement dans ce dossier, déclarant l’appel de l’attaquant irrecevable. Cela n’a pas empêché l’avocate du joueur de faire une nouvelle déclaration sur le sujet et cette dernière est persuadée d’obtenir gain de cause.

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG depuis plusieurs mois, il est toujours lié au club de la capitale, mais pas pour une bonne raison. En effet, l’attaquant réclame à son ancien employeur la somme de 55M€ qui correspond à des primes et des salaires non versés. Pour le moment, les dirigeants parisiens maintiennent leur version des faits, à savoir qu’ils ne doivent rien au champion du monde, en vertu d’un accord qui a été passé au préalable, ce que réfute le joueur et son clan.

La commission supérieure d'appel de la FFF a débouté Kylian Mbappé

Depuis un certain temps, Kylian Mbappé use donc de tous les procédés pour obtenir gain de cause et donc ses 55M€. Dernièrement, l’ancien joueur du PSG avait fait appel d’une décision devant la commission supérieure d'appel de la FFF, mais cette dernière a jugé irrecevable l’appel du Français. Le conflit n’est donc toujours pas tranché, mais le clan du Madrilène reste confiant.

Le droit du travail du côté de Mbappé selon son avocate

Kylian Mbappé et son clan ont donc pris acte de cette décision, mais ils comptent toujours se battre pour obtenir gain de cause. D’après son avocate, qui s’est exprimée pour l’AFP, le droit du travail est en faveur de l’attaquant, ce qui devrait lui permettre de triompher. « En droit du travail, la loi exige que, pour modifier la rémunération ou la durée d'un contrat, un avenant soit signé. Le règlement du football exige en plus que cet avenant soit homologué dans les 15 jours de sa signature. Lorsque les choses ne se déroulent pas ainsi, les règlements du football prévoient que toutes les discussions sont nulles et non avenues. » Affaire à suivre...