Deschamps au PSG : Le message qui ne va pas lui plaire...

Luis Enrique semble plus que jamais intégré au projet sportif du PSG. Sa prolongation de contrat récemment signée pour l'été 2027 et son implication dans les décisions prises par la direction le prouvent. Et alors que Didier Deschamps fera ses adieux à l'équipe de France l'année prochaine, le PSG semble être une option. Pour autant, Luis Enrique serait presque intouchable.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps mettra un terme à son aventure de quatorze ans sur le banc de l'équipe de France. C'est du moins ce qu'il a assuré en janvier dernier dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes. Pour lui succéder à la tête de la sélection tricolore, Zinedine Zidane semble être tout indiqué et ce n'est pas le récent forcing du comédien Jamel Debbouze pendant sa promotion du film Mercato qui devrait altérer quoi que ce soit.

Pour ce qui est de la suite de la carrière de Didier Deschamps qui a connu le succès à l'OM et a signé une épopée en Ligue des champions avec l'AS Monaco avant de prendre les Bleus en 2012, un retour en France au Paris Saint-Germain n'est pas une option à écarter de l'équation si l'on se fie aux propos tenus par le champion du monde tricolore en interview pour Le Parisien la semaine dernière et ce, bien que Luis Enrique ait officiellement été prolongé par ses supérieurs hiérarchiques au Paris Saint-Germain le 7 février dernier. Lors d'un chat organisé avec les internautes du quotidien de la capitale, le journaliste Adrien Chantegrelet s'est confié sur l'hypothèse Deschamps.

« Il n'empêche, nous avons posé la question à Didier Deschamps la semaine passée pour savoir si une place d'entraîneur au PSG lui plairait et il n'a pas fermé la porte. Lui ne se voit pas entraîner une autre sélection nationale et s'il prend un club en main, ça sera forcément une équipe de haut niveau européen. Le PSG en fait partie. De là à l'imaginer sur le banc parisien, il y a encore de la marge et aujourd'hui, Luis Enrique est plus que jamais l'homme de ce projet parisien, il en est même l'incarnation. Laissons-le travailler et continuons à lui donner du temps ». a conclu le journaliste du Parisien ce jeudi. Le décor est planté.