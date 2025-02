Mbappé de retour au PSG, «ça va être exceptionnel»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG et Kylian Mbappé pourraient bien se trouver. Le club parisien pourrait affronter le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. Mais avant de penser à de quelconques retrouvailles, la formation de Luis Enrique va devoir venir à bout de Liverpool, leadé par un Mohamed Salah impressionnant depuis le début de la saison.

Le PSG est fixé dans cette Ligue des champions. En huitièmes de finale, le club parisien va devoir venir à bout de Liverpool. En cas d’exploit, la formation de Luis Enrique affronterait le vainqueur du match entre Club Brugge et Aston Villa. La suite ? Un possible duel face au Real Madrid en demi-finale.

Mbappé au PSG, c'est possible

On en est loin, mais ce choc entre le PSG et le Real Madrid pourrait marquer le retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes, quasiment un an après l’annonce de son départ. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès s’est exprimé sur ces possibles retrouvailles.

Pierre Ménès jubile

« Alors là, mes amis, si on a une demi-finale PSG-Real en Ligue des Champions… Je peux vous dire que les papiers et les machins sur Mbappé… On est parti pour des grandes séances de l’Italie, ça va être exceptionnel » a confié Ménès ce vendredi.