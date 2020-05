Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Bakayoko s’éloigne du PSG, West Ham et le Milan AC à l’affût

Publié le 27 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Pisté par Leonardo qui désire renforcer le milieu de terrain du PSG cet été, Tiémoué Bakayoko s’éloigne finalement d’un transfert au Parc des Princes à cause des prétentions financières de Chelsea dans ce dossier. Et deux écuries étrangères se sont mises sur le coup…

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité le 16 avril dernier, le PSG a coché le nom de Tiémoué Bakayoko pour son prochain mercato estival. Le milieu de terrain français de Chelsea, prêté ces derniers mois à l’AS Monaco, est un profil qui plait beaucoup à Leonardo d’autant que c’est le directeur sportif brésilien qui l’avait fait venir en prêt au Milan AC la saison dernière. Plusieurs rendez-vous se sont succédés ces derniers mois entre le PSG et le clan Bakayoko, mais la tendance semble désormais négative dans ce dossier.

Chelsea demande trop pour Bakayoko

En effet, Le 10 Sport vous révélait le 13 mai dernier les prétentions financières de Chelsea pour un transfert de Tiémoué Bakayoko cet été, qui sont de l’ordre de 35M€. Et c’est d’ailleurs sur ce point que les négociations se compliquent pour le PSG, qui ne semble pas disposé à monter aussi haut pour le milieu de terrain français. Les difficultés financières liées à la crise du Covid-19 ne permettent pas au club de la capitale de miser un tel montant sur Bakayoko. Du coup, Leonardo pourrait se concentrer sur ses autres pistes activées à ce poste et révélées en exclusivité ces dernières semaines par Le 10 Sport : Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Rome).

Vers un retour à Milan ?