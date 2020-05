Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Barça et la Juve, Neymar y voit plus clair pour son avenir

Publié le 27 mai 2020 à 13h30 par Thomas Bourseau

Figurant toujours dans les plans du FC Barcelone ainsi que de la Juventus, Neymar ne devrait cependant pas quitter le PSG à l’intersaison, soit à deux ans de l’expiration de son contrat avec le club de la capitale.

Contrairement aux deux dernières sessions estivales des transferts, Neymar ne devrait pas animer le mercato du PSG. En effet, à cause de lourdes pertes financières enregistrées par chaque club suite à la pandémie du Covid-19, aucune formation européenne ne serait en mesure de mener à bien des opérations XXL. Car oui, bien qu’il ne lui restera que deux saisons sur son contrat avec le PSG cet été, il faudra proposer une indemnité de transfert bien supérieure à 100M€ pour Neymar. Et le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, étant les trois clubs les plus intéressés par une arrivée du Brésilien, ne devraient pas pouvoir débourser une telle somme pour Neymar qui serait très heureux à Paris comme son père l’a assuré en avril dernier. Cette situation inédite n’a pas empêché la presse espagnole et italienne d’émettre certains doutes concernant la continuité de Neymar au PSG. Ok Diario a d’ailleurs évoqué ces dernières heures un ras-le-bol de Neymar.

Le Barça et la Juventus attendent un signe…

D’après les informations divulguées par le média espagnol, Neymar en aurait assez de la Ligue 1 et de son dénouement déjà connu avant même que le coup d’envoi du championnat ne soit donné en août. De plus, la star auriverde serait nostalgique de Barcelone, de sa vie en Catalogne et du Barça . Cette information a été publiée seulement une poignée de jours après que SPORT ait évoqué la confiance du FC Barcelone dans cette opération. Pour appuyer les informations du média ibérique, Quique Setién a d’ailleurs ouvert la porte à Neymar du FC Barcelone, assurant qu’il qu’il serait « très heureux de pouvoir entraîner Neymar » à BeIN SPORTS. De son côté, la presse transalpine via le média 7 Gold, a confié ces dernières semaines que la Juventus suivrait avec attention l’évolution de la situation et compterait sur les difficultés financières du Barça pour proposer un échange à Leonardo dans lequel Paulo Dybala ferait partie intégrante. Néanmoins, cette éventualité aurait également peu de chances de se réaliser, La Joya étant très proche de prolonger son contrat avec la Vieille Dame. En ce qui concerne le FC Barcelone, une arrivée de Neymar ne serait pas possible compte tenu de la réalité économique actuelle.

Au Barça, on n’y croirait plus…