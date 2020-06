Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Diego Simeone inquiet face au PSG dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 4 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait notamment coché le nom de Thomas Partey. Et du côté de l’Atlético de Madrid, on ne serait pas si serein concernant le Ghanéen.

Après Mauro Icardi, Leonardo va s’attaquer aux autres gros chantiers du PSG. Le directeur sportif a notamment pour objectif de recruter un arrière droit, un arrière gauche, ainsi qu’un milieu de terrain. En effet, malgré les arrivées d’Ander Herrera ou Pablo Sarabia l’été dernier, le Brésilien estimerait qu’il manquerait un joueur apportant plus d’impact physique. Un problème que Leonardo souhaiterait donc résoudre cet été, ayant notamment coché les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Thomas Partey (Atlético de Madrid) pour cela. Et en ce qui concerne le protégé de Diego Simeone, le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer.

Les craintes de l’Atlético de Madrid