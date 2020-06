Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi pourrait compliquer la suite du mercato de Leonardo…

Publié le 4 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Les fans du PSG peuvent avoir le sourire, Mauro Icardi sera toujours là la saison prochaine. Alors que Leonardo est parvenu à un accord avec l’Inter Milan, ce dossier pourrait toutefois plomber la suite de l’été pour le club de la capitale. Explications.

Alors que le mercato estival n’a toujours pas ouvert ses portes, un premier coup est déjà à mettre à l’actif de Leonardo. En effet, le PSG a annoncé dernièrement l’acquisition de Mauro Icardi. Alors que l’Argentin était jusque-là prêté par l’Inter Milan, il est désormais un joueur à part entière de l’effectif de Thomas Tuchel. Un très joli coup, d’autant plus que le prix est quasiment donné pour un joueur du calibre d’Icardi. Si l’option d’achat était initialement prévue à 70M€, avec le contexte actuel, Leonardo a réussi à faire baisser ce prix à 50M€, ce à quoi 8M€ de bonus pourraient s’ajouter. Une belle opération financière en ces temps compliqués. Néanmoins, cette dépense pourrait tout de même avoir un impact sur la suite du mercato estival et compliquer les dossiers prioritaires des Parisiens…

Des dossiers trop onéreux ?

Après Mauro Icardi, à quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato du PSG ? Leonardo aurait d’autres chantiers à régler comme au milieu de terrain ou bien en défense, que ce soit en charnière centrale ou dans les couloirs. Des besoins pour lesquels les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Thomas Partey (Atlético de Madrid), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore Boubacar Kamara (OM) ont été cochés. Des dossiers qui ont toutefois un prix très élevés et cela pourrait bien bloquer un accord possible. En effet, comme l’explique L’Equipe ce jeudi, après avoir dépensé 50M€ pour Mauro Icardi, Leonardo pourrait bien avoir du mal à lâcher de gros montants pour acheter les joueurs précédemment cités et ainsi répondre aux exigences fixées car les besoins sont nombreux. Il va donc falloir de l'argent pour boucler ces différents dossiers et ainsi ne pas tout dépenser sur un joueur. Finalement, le recrutement du natif de Rosario pourrait également être une mauvaise nouvelle pour l’été. A voir maintenant comment Leonardo réussira à s’en sortir.

