Mercato - PSG : Le divorce entre Leonardo et Thomas Tuchel se précise !

Publié le 4 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Depuis le retour de Leonardo au PSG, Thomas Tuchel est en grand danger. L’Allemand voit sa place d’entraîneur être constamment remise en question. Et entre les deux hommes forts parisiens, le divorce serait plus proche que jamais.

En mai dernier, Thomas Tuchel prolongeait son contrat avec le PSG jusqu’en 2021. L’Allemand était ainsi conforté à son poste d’entraîneur, mais cela n’aura pas duré bien longtemps. En effet, quelques mois plus tard, Leonardo a fait son retour au sein du club de la capitale. Et avec le directeur sportif brésilien, Tuchel s’est immédiatement retrouvé avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bien que les relations soient bonnes entre les deux hommes, Leonardo a pour habitude de travailler avec des entraîneurs choisis par ses soins, ce qui n’est pas le cas de l’ancien du Borussia Dortmund. Ainsi, Thomas Tuchel jouait sa tête lors de cette saison, notamment en Ligue des Champions. Si le contexte actuel fait que cela pourrait finalement évoluer, il s’en serait finalement rien.

Leonardo n’est pas fan du PSG made in Tuchel !

Thomas Tuchel sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Cela n’est pas sûr. Dernièrement, la presse italienne expliquait que le transfert définitif de Mauro Icardi avait creusé le fossé entre l’entraîneur et le directeur sportif. Si Leonardo a géré le cas de l’Argentin, Tuchel n’était lui pas forcément en faveur de ce recrutement. Mais d’autres points de discorde seraient à noter et pourraient amener le technicien de 46 ans vers la sortie. Ainsi, comme l’explique Paris United ce jeudi, Leonardo ne voudrait pas seulement se séparer de l’entraîneur parisien parce qu’il ne l’a pas choisi, mais aussi parce qu’il ne serait pas un grand fan de ce qu’il propose. En effet, le PSG version Thomas Tuchel ne serait pas du goût du Brésilien, plus adepte à un football spectaculaire.

Du spectacle retrouvé grâce à Allegri ou Gallardo ?