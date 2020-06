Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande révélation sur l’intérêt du Barça pour Aubameyang

Publié le 4 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone concentre actuellement ses efforts sur Lautaro Martinez, le club catalan n’en aurait pas pour autant oublier Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

A l’approche du mercato estival, la priorité du FC Barcelone est plus que claire : attirer Lautaro Martinez. En effet, le club catalan a jeté son dévolu sur l’Argentin, perçu comme le successeur de Luis Suarez, dont la fin se rapproche doucement, mais sûrement. Reste maintenant à se mettre d’accord avec l’Inter Milan. Toutefois, les négociations entre les deux clubs sont très compliquées. Ne voulant pas s’aligner sur les 111M€ de la clause libératoire de Lautaro Martinez, le Barça veut faire baisser le prix en incluant un joueur dans l’opération, mais l’identité de celui-ci fait débat. A voir maintenant comment cela se finira. Et alors qu’une certaine confiance était prêtée aux Blaugrana, ils se prépareraient tout de même à un possible échec.

Un plan B nommé Aubameyang !