EXCLU - Mercato - Arsenal : Les Gunners gardent espoir pour Aubameyang

Publié le 2 juin 2020 à 15h00 par Alexandre Higounet

Du côté d’Arsenal, on garde espoir de concrétiser une prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang. Le point précis sur le dossier.

Ces dernières heures, certains médias ont annoncé qu’Arsenal avait transmis une proposition de prolongation à son attaquant numéro un, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat avec les Gunners et qui reste courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont Barcelone et l’Inter, qui pourraient bientôt avancer leurs pions. Qu’en est-il exactement ?

Aubameyang ne ferme pas la porte