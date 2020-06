Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement inattendu pour Aubameyang ?

Publié le 2 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que le PSG gardait un œil sur Pierre-Emerick Aubameyang, c’est finalement Mauro Icardi qui a été recruté par Leonardo. Et le buteur gabonais pourrait quant à lui se diriger vers une prolongation avec Arsenal…

Dimanche, le PSG a officialisé le recrutement définitif de Mauro Icardi (50M€ plus 8 M€ de bonus) jusqu’en juin 2024. Pourtant, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 20 mai dernier, Leonardo gardait une autre option de prestige si ce dossier avait échoué : Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais n’a plus qu’une année de contrat avec Arsenal, et son profil n’intéresse pas que le PSG puisque le FC Barcelone et le Real Madrid ont été annoncés sur ses traces ces derniers mois. Mais Aubameyang pourrait finalement rester chez les Gunners …

Arsenal s’active pour Aubameyang

En effet, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Arsenal aurait proposé une offre de prolongation de contrat à Pierre Emerick Aubameyang. Ce nouveau bail jusqu’en juin 2023 comprendrait le même salaire que celui qu’il perçoit actuellement, à savoir 12M€ par an, et les négociations seraient en cours entre le club londonien et l’ancien joueur de l’ASSE.