Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle sera la seconde recrue estivale de Leonardo après Icardi ?

Publié le 1 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce dimanche, le PSG a officialisé l'arrivée de Mauro Icardi. Désormais, Leonardo peut se focaliser sur ses autres priorités, mais selon vous, quelle sera la prochaine recrue annoncée par le club de la capitale ?

Alors que le mercato estival n'a pas encore officiellement démarré, cela n'a pas empêché le PSG d'officialiser sa première recrue ce dimanche. En effet, Leonardo est enfin parvenu à trouver un accord avec l'Inter pour le transfert de Mauro Icardi. Prêté cette saison par les Nerazzurri , l'Argentin restera donc dans la capitale pour la suite de sa carrière, et le directeur sportif du PSG a réalisé un gros coup. Alors que l'option d'achat d'Icardi était fixée à 70M€, l'Inter Milan a finalement accepté de libérer son joueur pour 50M€, somme à laquelle s'ajoutent des bonus compris entre 5 et 8M€. Leonardo a donc bouclé son premier dossier chaud de l'été, une priorité à ses yeux, et il peut désormais se concentrer sur ses autres pistes.

Qui viendra renforcer l'effectif du PSG ?