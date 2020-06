Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG pourrait refaire un coup à la Mbappé avec Camavinga !

Publié le 1 juin 2020 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 1 juin 2020 à 17h47

Séduit par Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane n'écarte pas la possibilité de se positionner sur la pépite du Stade Rennais cet été. Cependant, comme révélé par le10Sport.com ce dimanche, le PSG envisage également de lancer une offensive sur le milieu de 17 ans afin de contrer les plans du Real Madrid. Un scénario rappelant à s'y méprendre au feuilleton Mbappé en 2017.

Grande révélation de cette saison de Ligue 1 à 17 ans, Eduardo Camavinga s'est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au Stade Rennais. Le milieu de terrain est rapidement devenu la nouvelle coqueluche du football français, et son parcours rappelle incontestablement celui d'un certain Kylian Mbappé, qui n'avait mis que quelques mois avant de s'imposer dans le onze de l'AS Monaco lors de la saison 2016-2017. D'ailleurs, Camavinga a déjà fait mieux que le natif de Bondy dans un domaine, en inscrivant son premier but en Ligue 1 en décembre dernier face à l'OL, à l'âge de 17 ans, 1 mois et 5 jours, tandis que Kylian Mbappé avait ouvert son compteur but à l'âge de 17 ans et 2 mois. « C'est un garçon extrêmement rare. J'ai eu la chance d'en connaître deux, des cas uniques, avec Kylian Mbappé », soulignait Olivier Létang en décembre lorsqu'il était encore à la tête du club breton. La précocité de Camavinga étonne donc, d'autant que le joueur né en Angola s'illustre à un poste où la maturité est nécessaire pour s'imposer au plus haut-niveau, ce qui ne passe pas inaperçu en Europe.

Comme pour Mbappé, le PSG envisage de doubler le Real Madrid

Fort de ses nombreuses qualités, Eduardo Camavinga se retrouve déjà courtisé par plusieurs cadors européens. La Juventus, le Borussia Dortmund ou encore Manchester United seraient à l'affût, mais le club le plus intéressé se nomme le Real Madrid. La presse espagnole assure en effet depuis plusieurs semaines que Zinedine Zidane rêve de mettre la main sur la pépite bretonne afin de rajeunir un entrejeu bien vieillissant et ainsi permettre à Casemiro de souffler lors de quelques matches. Réticent à l'idée de miser gros sur Paul Pogba, Florentino Pérez verrait d'un bon œil le recrutement de Camavinga, un véritable investissement dans lequel le Real Madrid serait gagnant à long terme. D'après nos informations, les Merengue préparent une offensive à très court terme à destination de Rennes, et cela inciterait le PSG à bouger ses pions. En effet, comme le10Sport.com vous l'a révélé ce dimanche, Leonardo envisage de se mêler à la bataille pour Camavinga afin d'empêcher Zidane de récupérer le nouveau phénomène de la Ligue 1. Même si la priorité parisienne reste Sergej Milinkovic-Savic, qui fait déjà l'objet d'une offre de 60M€ selon nos informations, le PSG pourrait donc également se positionner sur le protégé de Julien Stéphan, une opération qui rappellerait alors la stratégie du PSG pour Kylian Mbappé en 2017. Étincelant sous les couleurs monégasques, l'international français était la grande priorité du Real Madrid, et son arrivée semblait inéluctable sachant l'attachement du joueur pour la Casa Blanca . De plus, il était difficile d'envisager le PSG se positionner sur lui après l'achat de Neymar pour la somme record de 222M€. Finalement, cela n'a pas empêché Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar de faire le forcing pour récupérer le joyau du football français au nez et à la barbe de Florentino Pérez, qui s'en mord encore les doigts aujourd'hui.

Le Real Madrid vainqueur du duel cette fois-ci ?