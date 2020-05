Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris dégaine une première offre pour Milinkovic-Savic !

Publié le 29 mai 2020 à 19h45 par Alexis Bernard mis à jour le 29 mai 2020 à 19h59

Comme le révélait en exclusivité le10sport.com le 22 mai dernier, le PSG est de retour en force dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic. Selon nos informations exclusives, une première offre de 60M€ vient d'être formulée par le PSG aux dirigeants de la Lazio Rome.

Ces dernières semaines, Leonardo a avancé ses pions dans plusieurs dossiers chauds. Avec la suspension puis l’arrêt de la Ligue 1, le directeur sportif du PSG a eu le loisir d’aller à la pêche aux renseignements auprès des représentants de certains joueurs tout en dressant ses priorités pour le marché des transferts. Outre la finalisation du dossier Mauro Icardi, qui d’après les échos d’Italie devrait s’effectuer dans les prochaines heures, Leonardo travaille sur deux dossiers chauds. Des renforts aux postes de latéraux à gauche et à droite sont escomptés par le directeur sportif qui bien qu’aucune offre concrète n’ait été formulée au FC Porto, le recrutement d’Alex Telles reste une priorité. L’autre chantier du dirigeant parisien est sans surprise le milieu de terrain. Le10sport.com vous annonce régulièrement des avancées dans cette entreprise de Leonardo. À ce jour, les pistes menant à Lorenzo Pellegrini et surtout à Sergej Milinkovic-Savic font le plus parler en interne. Et Leonardo est passé à l’action pour celle qui mène à l’international serbe de la Lazio Rome !

Paris propose 60M€ !

Le 22 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG faisait à nouveau irruption dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, une piste de longue date de la direction sportive du PSG. Selon nos informations, une première offre vient d'être dégainée auprès de la direction de la Lazio Rome. Une proposition qui s’élèverait à 60 millions d'euros. Selon toute vraisemblance, la Lazio Rome devrait repousser l’offre en question. Cependant, cette offensive parisienne souligne le début des hostilités pour le Serbe. Alors que le club romain réclamait une somme proche de 100 millions d'euros l’été dernier, une indemnité de transfert de 70 millions d'euros pourrait faire l’affaire cette fois-ci. Un prix que le PSG serait enclin à débourser. Leonardo, en contact direct avec l'ancien attaquant du PSG et désormais agent Mateja Kezman, est passé à l’action pour Milinkovic-Savic Et il semble que ce ne soit que le début…