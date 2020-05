Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato- PSG : Ce joueur que Nasser Al-Khelaïfi veut absolument !

Publié le 29 mai 2020 à 13h15 par Alexis Bernard

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo commence à réduire sa short-list sur laquelle le nom d'Ismaël Bennacer plaît grandement à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG pousserait en coulisse pour attirer l'international algérien.

En vue de cet été, Leonardo a une obsession : renforcer le milieu de terrain du PSG. Et pour cause, malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye l'été dernier, le directeur sportif brésilien n'est pas convaincu par ces deux profils qui pourraient même partir dans les prochaines semaines. Dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes, mais a largement réduit sa short-list ces derniers jours. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la priorité du PSG se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Malgré tout, compte tenu de la complexité de ce dossier, le club de la capitale maintient le contact avec Lorenzo Pellegrini, le milieu de terrain de l'AS Rome étant le plan B en cas d'échec des discussions avec l'autre club de la capitale italienne pour l'international serbe. Toutefois, un troisième profil n'est pas à exclure pour renforcer l'entrejeu du PSG : Ismaël Bennacer (Milan AC). Une piste révélée par nos soins le 18 avril dernier.

Al-Khelaïfi pousse pour Bennacer