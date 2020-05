Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une nouvelle recrue de Zidane déjà sur le départ ?

Publié le 29 mai 2020 à 13h00 par La rédaction

Arrivé au Real Madrid lors du dernier mercato hivernal et promis à une très grande carrière, Reinier pourrait faire ses preuves à Valladolid la saison prochaine. Ce prêt pourrait en effet être l’occasion idéale de prouver à Zinédine Zidane qu’il peut compter sur lui !

Joueur du Real Madrid depuis quelques mois, Reinier n’a pas eu l’occasion de faire ses preuves avec le groupe de Zinédine Zidane. La pépite brésilienne a tout de suite intégré la Castilla avec laquelle il a trouvé à deux reprises le chemin des filets et a délivré une passe décisive en 3 apparitions cette saison. Mais cela ne suffit pas pour rentrer dans les plans de l’entraîneur français de la Casa Blanca . Un prêt pourrait lui faire le plus grand bien et un club espagnol se serait d’ores et déjà positionné.

Direction Valladolid ?