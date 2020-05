Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hakimi envoie un message fort à Zidane !

Publié le 29 mai 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2020 à 8h33

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est annoncé sur le départ par de nombreux médias. Vers le Paris-Saint-Germain ? Vers un transfert définitif au club jaune de la Ruhr ? Son agent répond !

Prêté depuis 2018 jusqu’en juin prochain par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi enchaîne les bonnes prestations en Bundesliga. Un prêt très concluant puisque Zinédine Zidane compte bien voir le latéral marocain intégrer son effectif dans quelques mois. Plusieurs clubs seraient prêts à s’attacher les services de la pépite de 21 ans comme le Paris-Saint-Germain. Son agent dévoile les ambitions d’Achraf Hakimi pour la saison prochaine !

« Il y a un grand dialogue avec le Real Madrid »