Mercato - OM : André Villas-Boas vise un international portugais !

Publié le 29 mai 2020 à 6h30 par Th.B.

Après l’annonce de l’OM sur la continuité d’André Villas-Boas à son poste d’entraîneur, le technicien portugais aurait activé plusieurs pistes pour le mercato estival dont celle menant à Joao Mario.

Le 25 mai, l’OM a annoncé via l’AFP qu’André Villas-Boas restera à son poste, contrairement aux récentes rumeurs concernant son départ, la saison prochaine. Depuis, l’entraîneur de l’OM où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021 aurait activé plusieurs pistes pour le mercato estival et aurait d’ailleurs contacté certains joueurs afin de leur vanter le projet du club phocéen. Et d’après les informations divulguées par la presse transalpine ces dernières heures, Villas-Boas aurait coché le nom d’un profil en particulier.

Villas-Boas en pincerait pour Joao Mario