Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien de l'OM qui justifie son choix de recaler Villas-Boas

Publié le 29 mai 2020 à 1h45 par J.-G.D.

Interrogé sur son départ de l’OM en 2019, Rolando explique avoir discuté avec André Villas-Boas, alors nouvel entraîneur du club, pour lui avouer ses envies d'ailleurs.

Il aura fait vibrer tous les supporters de l’OM un soir de mai 2018. Auteur d’un but salvateur pendant les prolongations de la demi-finale retour sur la pelouse de Salzbourg (1-2), Rolando avait permis aux Olympiens de se qualifier pour la finale de l’Europa League, finalement perdue contre l’Atlético de Madrid (0-3). Par la suite, la direction phocéenne n'avait pas jugé bon de prolonger le défenseur central lusitanien, lui qui a donc quitter le club en 2019, à la fin de son contrat. Via RMC Sport , Rolando est revenu sur ses discussions avec André Villas-Boas, avant son départ de Marseille.

« D’entrée je lui ai dit : "Sachez que j’ai adoré Marseille. Mais, maintenant, je veux autre chose" »