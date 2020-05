Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente de boucler deux gros départs !

Publié le 28 mai 2020 à 16h00 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin de renflouer ses caisse, l'Olympique de Marseille semble avoir identifié les deux joueurs à céder en priorité le plus rapidement possible.

Cet été, la priorité de l'Olympique de Marseille sera de vendre. Jacques-Henri Eyraud l'a confirmé ces derniers jours, la phase 2 du projet McCourt sera dictée par la vente de joueurs, et cela devrait commencer dès cet été. Il faut dire que le club phocéen présente un énorme déficit qu'il sera possible de combler uniquement par le départ de joueurs de son effectif. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'OM s'est séparé d'Andoni Zubizarreta, dont le trading et loin d'être sa spécialité, et s'est mis en quête d'un directeur général du football dont le profil correspond plus à celui d'un dirigeant qui a fait ses preuves dans ce domaine. Toutefois, d'après La Marseillaise , Jacques-Henri Eyraud aurait promis à André Villas-Boas de ne pas vendre ses cadres afin de le convaincre de poursuivre l'aventure.

Strootman et Mitroglou clairement poussés vers la sortie