Mercato - OM : Transferts, Niang... McCourt aurait fait une grande promesse à Villas-Boas !

Publié le 28 mai 2020 à 9h00 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a finalement décidé de rester sur le banc de l'Olympique de Marseille, le technicien portugais aurait reçu de sérieuses garanties concernant le mercato. Notamment en ce qui concerne M'Baye Niang.

En quête d'un nouveau renfort offensif, l'Olympique de Marseille suit M'Baye Niang depuis plusieurs semaines, et visiblement l'intérêt est réciproque. « C'est vrai que c'est flatteur, et il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un club qui m'intéresse, c'est un club qui a une histoire avec des supporters chauds comme j'aime. Si ça doit se faire, ça sera avec grand plaisir », confiait d'ailleurs récemment l'attaquant du Stade Rennais très loquace ces dernières semaines lorsqu'il s'agit d'évoquer l'intérêt de l'OM. Toutefois, entre le départ d'Andoni Zubizarreta, le restructuration de l'organigramme olympien et les problèmes financiers marseillais, ce dossier aurait rapidement pu finir aux oubliettes. Mais visiblement, il serait plus ouvert que jamais.

Villas-Boas convaincu par le dossier Niang ?