Mercato - OM : Kamara, Sanson... L'incroyable promesse d'Eyraud à Villas-Boas !

Publié le 28 mai 2020 à 15h00 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, André Villas-Boas a finalement décidé de poursuivre l'aventure à l'OM. Et afin de le convaincre de rester, Jacques-Henri Eyraud n'aurait pas lésiné sur les moyens.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'est rapidement assombri à l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le technicien a plusieurs fois répété qu'il n'avait pas l'intention de rester si jamais le Basque, déjà fragilisé ces derniers mois, partait. Et surtout, l'ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham n'a jamais caché qu'il souhaitait conserver un effectif compétitif en vue de la saison prochaine et de la participation à la Ligue des Champions. Un souhait qui n'est pas en adéquation avec les soucis financiers de l'OM qui doit vendre afin de renflouer ses caisses. Et pourtant, André Villas-Boas a décidé de rester sur le banc olympien. Il a donc du recevoir de sérieuses garanties. D'après Le Phocéen , Frank McCourt l'a rassuré concernant le recrutement. Pour les ventes, c'est le président de l'OM qui est entré en action.

Eyraud aurait promis à Villas-Boas de ne pas vendre ses cadres