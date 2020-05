Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur idéal d’Andoni Zubizarreta est…

Publié le 28 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on est toujours à la recherche du successeur d’Andoni Zubizarreta. A ce sujet, Jacques-Henri Eyraud s’est vu glisser un nom qui remplirait à merveille ce rôle.

Un grand remaniement se prépare à l’OM. En effet, le projet de Frank McCourt devrait prochainement prendre un nouveau tournant. Jacques-Henri Eyraud a ainsi décidé d’entamer ce nouveau chapitre en décidant de se séparer d’Andoni Zubizarreta. Directeur sportif du club phocéen depuis 2016, l’Espagnol a donc laissé sa place sur la Canebière et désormais, le président de l’OM cherche un nouvel homme fort pour le sportif, « un head of football ». En coulisse, les recherches sont donc lancées pour savoir qui viendra remplacer Zubizarreta et finalement, la solution pourrait venir d’un ancien de la Ligue 1.

« L’homme idoine »