Mercato - Barcelone : Ce dossier chaud qui fait débat en interne…

Publié le 28 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone semble décidé à se séparer de Nelson Semedo. Toutefois, le sort du Portugais serait au coeur des débats en interne.

Cherchant à financier son mercato estival et à faire rentrer des liquidités, le FC Barcelone aurait placé plusieurs joueurs sur la liste des transferts, cherchant désormais à trouver des acheteurs. Et sur la liste des partants, on retrouverait notamment Nelson Semedo. N’ayant jamais fait l’unanimité en Catalogne, l’ancien du Benfica serait poussé vers la sortie, d’autant plus que les négociations pour sa prolongation seraient arrivées dans une impasse. Semedo serait ainsi prié de se trouver un nouveau challenge alors que les prétendants seraient nombreux à l’instar de Manchester City, du PSG, la Juventus ou encore le Bayern Munich. Toutefois, au sein de la direction du Barça, ce dossier susciterait toujours certaines interrogations.

Un dossier qui diverge…