Mercato : Al-Khelaïfi, Eyraud... Et si l'OM ressemblait au PSG ?

Publié le 28 mai 2020 à 3h45 par A.M.

En pleine refonte de l'organigramme de l'OM, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en quête d'un « head of football » et d'un « head of business ». Une organisation qui ressemble à celle d'un grand club européen et notamment du PSG. Explications.

Comme il l'a annoncé ces derniers jours, Jacques-Henri Eyraud cherche deux nouveaux dirigeants afin de restructurer la direction de l'OM : « Le recrutement du “Head of Football” découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d’un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés. (…) Cette logique s’applique également au secteur non-sportif. C’est pourquoi j'ai décidé de créer un poste de “Head of Business", pour superviser l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. (…) Vous le voyez par ces deux exemples, l’OM se transforme ». Une organisation semblable à celle du PSG.

Eyraud veut son Leonardo et son Blanc