Mercato - OM : Eyraud passe à l'action pour dénicher son «head of football» !

Publié le 27 mai 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

C'est la priorité de Jacques-Henri Eyraud en ce moment. Le président de l'OM est à la recherche d'un nouveau « head of football », ou directeur général du football, qui aura en charge toute la partie sportive du club phocéen. Et une première short-list a été dressée.

C'est désormais officiel, la phase 2 du projet McCourt est lancée et elle consistera à « générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs », comme le révélait Jacques-Henri Eyraud qui a décidé de se passer des services d'Andoni Zubizarreta, unique directeur sportif de l'ère McCourt. Et pour cause, le président de l'OM cherche à remodeler son organigramme en attirant un « head of football » et un « head of business », un peu sur le modèle du PSG qui a un directeur sportif (Leonardo) et un directeur général (Jean-Claude Blanc). Dans cette optique, il faudra le premier dirigeant « se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », d'après le descriptif publié par Jacques-Henri Eyraud sur Linkedin ces derniers jours. C'est ainsi qu'il a mandaté un cabinet de chasseurs de têtes afin de dénicher l'oiseau rare. Et une première short-list aurait déjà été établie comme l'a révélé La Proavence.

Comolli, un profil à oublier

Dans cette optique, le nom de Damien Comolli, libre depuis son départ de Fenerbahçe, a circulé. Il faut dire que l'ancien dirigeant de Tottenham possède un profil intéressant grâce à ses expériences en Premier League. Manager général des Spurs , il est à l'origine des transferts de Dimitar Berbatov ou encore Gareth Bale avant d'endosser le rôle de directeur sportif de Liverpool avec à la clé quelques coups notables comme les recrutements de Luis Suarez et Jordan Henderson. Egalement passé par l'ASSE, Damien Comolli, également annoncé à l'OM en 2016 avant le rachat de Frank McCourt, devrait toutefois rejoindre un autre projet, à savoir celui de Toulouse qui est entré en négociations exclusives avec le fonds américain RedBird Capital Partners. Et Damien Comolli pourrait donc prendre la succession d'Olivier Sadran.

Pickeu, l'homme de la situation ?