Mercato - OM : Eyraud se voit proposer «l'homme idoine» pour succéder à Zubizarreta !

Publié le 27 mai 2020 à 13h00 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur général du football, Jaques-Henri Eyraud aurait dressé une première short-list pour ce poste. Mais un proche d'Olivier Pickeu estime que l'ancien manager général d'Angers est l'homme parfait pour l'OM.

Bien décidé à largement revoir l'organigramme de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud prévoit de recruter deux nouveaux dirigeants à savoir un « head of football » et un « head of business ». Le premier sera en charge de tout le secteur sportif et du recrutement, autrement dit dirigeant qui « se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », confiait le président olympien. Dans cette optique, l'OM a mandaté un cabinet de chasseurs de têtes, mais un profil semble parfaitement correspondre aux attentes de Jacques-Henri Eyraud.

Pickeu serait «l'homme de la situation» pour l'OM