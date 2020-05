Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle annonce de Dario Benedetto sur son avenir !

Publié le 27 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

Après avoir réalisé une belle première saison en Europe, l’attaquant argentin de l’OM Dario Benedetto rester et disputer la Champion’s League la saison prochaine, lui qui a pourtant toujours l'envie de retrouver Boca Juniors.

Après une très belle saison qui a vu l’OM terminer à la 2e place du championnat et se qualifier directement pour la Ligue des Champions, l’attaquant argentin Dario Benedetto, arrivé l’été dernier en provenance de Boca Juniors, n’a qu’une seule idée en tête : disputer le Coupe d'Europe avec le club phocéenne. Une décision qui vient balayer un éventuel retour à Boca Juniors la saison prochaine. En revanche, à l'avenir, Benedetto a bien l'intention de revenir du côté de La Bombonera pour faire vibrer à nouveau les fans du club de Buenos Aires.

« Aujourd’hui, je rêve de jouer la Ligue des Champions »