OM : L'aveu de Dario Benedetto sur la rivalité avec le PSG !

Publié le 21 mars 2020 à 4h15 par La rédaction

Ancien joueur de Boca Juniors, Dario Benedetto connaît les ambiances chaudes et les grandes rivalités. Par conséquent, il évoque les différences entre le Super Clasico argentin et le Classique entre l'OM et le PSG.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto a disputé un Classique en France à l'occasion de la défaite du club phocéen au Parc des Princes contre le PSG. L'attaquant argentin a ainsi pu prendre la température concernant la rivalité entre les deux clubs, ce qui lui rappelle celle entre Boca Juniors et River Plate. Dario Benedetto assure d'ailleurs qu'il s'octroie simplement le droit de parler avec ses compatriotes du PSG.

«On accepte que je parle avec les Argentins du PSG»