OM/OL - Clash : Gérard Lopez répond à Aulas et Eyraud pour le Coronavirus !

Publié le 15 mars 2020 à 14h45 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur l’annulation de la Ligue 1 et l’idée de la « saison blanche » soumise par Jean-Michel Aulas, ce qui a engendré un clash avec Jacques-Henri Eyraud, Gérard Lopez est monté au créneau.

Tout a commencé avec Jean-Michel Aulas vendredi soir à l’occasion d’un entretien avec Le Monde . Le président de l’OL expliquait qu’on ne pouvait pas reprendre la Ligue 1 dans ces conditions, avec l’épidémie du Coronavirus et que juridiquement il était « plus acceptable de dire que l’on repart avec la situation du début de saison ». En gros, cet exercice compterait pour du beurre et l’OM, actuellement classé deuxième de Ligue 1, ne participerait pas à la prochaine édition de Ligue des champions, le président de l’OL estimant que les clubs engagés dans les Coupes d’Europe cette saison devraient être reconduits la saison prochaine. Une idée absolument pas appréciée des joueurs de l’OM et de son président Jacques-Henri Eyraud qui a fait part de son désaccord au Journal du Dimanche.

« La logique voudrait que si jamais le championnat peut aller à son terme, il faut le faire, mais… »