Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy prend position pour l’avenir de Yohan Cabaye !

Publié le 27 mai 2020 à 7h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain du côté de l’ASSE, Yohan Cabaye n’est pas encore certain de rester. Son coéquipier dans le Forez, Mathieu Debuchy a d'ailleurs pris position concernant son avenir…

Yohan Cabaye ne semble pas faire l’unanimité du côté de Saint-Etienne. Après une saison compliquée avec l’ASSE (17e de Ligue 1), l’ancien international français ne serait pas dans les petits papiers de Claude Puel pour la saison prochaine, alors que son contrat est censé expirer en juin prochain. Si plusieurs supporters et observateurs estiment que Cabaye ne devrait pas prolonger du côté de l’ASSE, son coéquipier Mathieu Debuchy ne semble pas du même avis…

« J’aimerais que Yohan reste à Sainté »