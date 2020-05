Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme jackpot à venir pour les dirigeants ?

Publié le 27 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival approche à grand pas, certains éléments de Claude Puel sont bien partis pour rapporter gros à l’ASSE.

« C'est avec ce type de joueurs (Bouanga et Fofana, NDLR) que le club peut continuer à se projeter dans le futur. On fera donc tout pour garder nos meilleurs joueurs. J'ai beaucoup insisté pour prolonger Wesley car il me paraît primordial de le voir encore quelques saisons avec son club formateur. Après, je ne suis pas naïf », indiquait récemment Claude Puel sur le mercato estival à venir, alors que certains joueurs de l’ASSE font l’objet de belles convoitises. Et les Verts devraient récupérer une certaine somme grâce à ces potentielles ventes…

Bouanga et Fofana sont courtisés

Comme Le 10 Sport vous a révélé en exclusivité mardi, le Stade Rennais a formulé une offre de 12M€ à l’ASSE pour Denis Bouanga, l’une des cibles prioritaires de Florian Maurice en Bretagne. Par ailleurs, le Red Bull Leipzig s’apprêterait à proposer pas moins de 30M€ pour Wesley Fofana, égalant ainsi le record de vente de William Saliba à Arsenal. Et l’ASSE pourrait donc toucher une grosse somme avec les transferts.