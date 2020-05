Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar va reprendre de plus belle…

Publié le 27 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

Après avoir passé 4 ans au FC Barcelone, Neymar n’aurait pas oublié son expérience blaugrana et voudrait toujours quitter le PSG pour revenir au Barça d’après la presse espagnole.

Depuis son arrivée au PSG, à l’été 2017, Neymar est sans cesse annoncé du côté du FC Barcelone et du Real Madrid. Dernièrement, Quique Setién a lancé un nouvel appel du pied à Neymar pour BeIN SPORTS . « Je serais certainement très heureux de pouvoir entraîner Neymar. Absolument. C'est un joueur exceptionnel, personne ne peut en douter ». Dans la foulée, SPORT assurait que les dirigeants du FC Barcelone seraient confiants pour le retour de Neymar, sachant que dans le clan du Brésilien on penserait toujours à cette opération. Et un autre média ibérique confirme cette tendance.

Barcelone manquerait à Neymar