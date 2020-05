Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quique Setién fait un nouvel appel du pied à Neymar !

Publié le 22 mai 2020 à 20h45 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis son départ pour le PSG à l’été 2017, Neymar semble toujours faire tourner la tête du Barça et son entraîneur a interpellé la star auriverde.

« Compte tenu de la situation, c’est compliqué d’accéder à ce genre de joueurs. ». Voici le message plutôt pessimiste que faisait passer Quique Setién aux supporters du FC Barcelone dernièrement à la Onda Cero. L’entraîneur du Barça ne se faisait pas vraiment d’illusions. À l’instar de l’été dernier, le nom de Neymar est souvent annoncé du côté du club blaugrana. À cause de la crise financière engendrée par la suspension des compétitions et du Covid-19, les clubs ne disposent pas de moyens florissants en marge du mercato estival. De quoi clore le dossier Neymar et un éventuel retour de la star du PSG au FC Barcelone ? C’est fort possible, mais cela n’empêche pas pour autant Quique Setién de s’enflammer totalement pour Neymar en lui ouvrant la porte du Barça .

« Je serais certainement très heureux de pouvoir entraîner Neymar »