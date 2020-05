Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud lance les grandes manœuvres pour la succession de Zubizarreta !

Publié le 27 mai 2020 à 9h00 par A.M.

Près de deux semaines après le départ d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud s'active pleinement pour dénicher un successeur à l'Espagnol qui occupera le rôle de directeur général du football.

La phase 2 du projet McCourt est lancée et ce sera avec André Villas-Boas qui restera finalement sur le banc de l'Olympique de Marseille, mais sans Andoni Zubizarreta. Il faut dire que Jacques-Henri Eyraud a récemment annoncé que le trading de joueurs seraient au cœur de cette nouvelle phase du Champions Project. Et pour cela, l'OM s'est mis en quête d'un directeur général du football dont le profil a récemment été décrypté par le président olympien : « Le recrutement du “Head of Football” découle de cette logique : monter un peu plus en puissance sur l'aspect sportif en recrutant un spécialiste du monde du football doté d'un profil d’un nouveau genre. Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés . » Et visiblement ça avance.

Une short-list déjà établie