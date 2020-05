Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Zubizarreta prend forme !

Publié le 28 mai 2020 à 11h15 par A.M. mis à jour le 28 mai 2020 à 11h47

En quête d'un Head of football pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud aurait jeté son dévolu sur Olivier Pickeu, licencié d'Angers en avril dernier pour fautes graves. Basile Boli jouerait le rôle d'intermédiaire dans ce dossier.

Afin de remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud s'est mis en quête d'un dirigeant qui aurait un rôle élargi, à savoir un « head of football » ou directeur général du football qui aura en charge toute la stratégie sportive de l'OM mais également le recrutement. Dans cette optique, le club phocéen a mandaté un cabinet de chasseurs de têtes afin de dénicher le profil idéal. C'est ainsi que La Provence évoquait mercredi la piste menant à Olivier Pickeu, licencié pour fautes graves par Angers le mois dernier alors qu'il y occupait le rôle de manager général depuis 14 ans. L'un de ses anciens collaborateurs assurait même que « c'est l'homme idoine pour l'OM, l'homme de la situation . » Et visiblement, Jacques-Henri Eyraud semble partager cet avis.

Eyraud apprécie Pickeu