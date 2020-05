Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision radicale déjà prise pour Mitroglou ?

Publié le 27 mai 2020 à 11h00 par A.M.

Prêté pendant dix-huit mois, Kostas Mitroglou va faire son retour à l'OM cet été où son contrat court jusqu'en juin 2021. Mais il ne devrait pas y rester longtemps.

C'est l'un des premiers dossiers chaud que devra gérer le futur directeur général du football de l'Olympique de Marseille. Parti en prêt pour dix-huit mois durant le mercato d'hiver 2019, Kostas Mitroglou va effectivement retrouver le club phocéen cet été. Il faut dire qu'après six mois catastrophiques à Galatasaray, l'attaquant grec s'est retrouvé dans une impasse lors du précédent mercato estival, le club stambouliote ne voulant pas le conserver tandis que l'OM ne désirait pas le récupérer. Il a finalement atterri au PSV Eindhoven l'été dernier, mais là encore, malgré des débuts prometteurs, Kostas Mitroglou a vécu une saison très délicate. Et alors que la saison d'Eredivisie a été arrêtée, comme la Ligue 1, le Grec va revenir à l'OM cet été.

A peine revenur, Mitroglou est déjà sur le départ