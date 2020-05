Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Rolando a été surpris pour Rudi Garcia

Publié le 28 mai 2020 à 18h10 par J.-G.D.

Invité s’exprimer sur l’intronisation de Rudi Garcia sur le banc de l’OL, Rolando, ancien défenseur central de l’OM, n’imaginait pas son ex-coach passer de Marseille à Lyon aussi vite.