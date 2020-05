Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il raison de lâcher 60M€ pour Mauro Icardi ?

Publié le 28 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Si rien n’est encore officiel, Leonardo serait bien parti pour boucler le transfert de Mauro Icardi pour environ 60M€. Le bon choix pour le directeur sportif du PSG ?

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mauro Icardi est au centre des rumeurs. Actuellement prêté au PSG par l’Inter Milan, l’Argentin était perçu comme le successeur d’Edinson Cavani, dont le départ se rapproche alors que son contrat arrive à expiration. Et alors que Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€ pour acquérir l’Argentin, il était notamment question d’un avenir à la Juventus. Une piste qui semble désormais se refroidir et la suite de la carrière d’Icardi passerait bel et bien par le PSG. Mais reste à trouver un accord avec l’Inter Milan. En effet, compte tenu du contexte actuel, Leonardo était parti négocier avec le club lombard pour faire baisser le prix et obtenir une réduction. Le directeur sportif parisien qui semblerait toucher au but, étant alors en passe de boucler le renfort définitif de Mauro Icardi.

Icardi bientôt définitivement au PSG ?

Selon les dernières informations, notamment en provenance d’Italie, le dossier Mauro Icardi serait sur le point de se conclure. En effet, Leonardo serait en passe de tomber d’accord avec l’Inter Milan pour un montant avoisinant les 60M€, soit une baisse de 10M€. Tout serait même prévu pour accueillir définitivement l’Argentin dans la capitale avec notamment un salaire annuel de 10M€. Alors que Neymar et Mbappé devraient rester une saison de plus au PSG, avec la crise actuelle, Thomas Tuchel tiendrait donc son 3ème attaquant pour la saison prochaine en la personne de Mauro Icardi, qui avait d’ailleurs démarré sur les chapeaux de roue cette saison.



Alors, Leonardo a-t-il raison de lâcher 60M€ pour Icardi ?