Mercato - PSG : Ces révélations sur les négociations pour Mauro Icardi

Publié le 27 mai 2020 à 20h45 par D.M.

Le PSG et l’Inter continueraient de négocier afin de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi. Alors que le prix de l’opération reste à déterminer, le club italien pourrait laisser filer l'attaquant pour 60M€.

Le PSG s’activerait pour sceller l’avenir de Mauro Icardi. Leonardo souhaiterait compter sur l’attaquant la saison prochaine et aurait entamé des négociations avec l’Inter pour lever l’option d’achat. En raison de l’arrêt des compétitions et des répercussions de la crise sanitaire, le club parisien refuserait de payer les 70M€ prévus initialement et essaierait de faire baisser ce montant. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport , mais aussi Il Mattino annonçaient que le PSG pourrait finalement s’offrir Mauro Icardi pour 60M€.

Icardi au PSG pour 60M€