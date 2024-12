L’OM est «catastrophique», il craque en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, l’OM a concédé le nul contre le LOSC (1-1). À l’issue du match, les Marseillais n’ont pas manqué de critiquer l’arbitrage. Un comportement qui agace clairement Christophe Dugarry qui n’hésite à pousser un coup de gueule en demandant aux joueurs de l’OM de se concentrer d’abord sur leur niveau, avant d’évoquer l’arbitrage.

En grande forme, l'OM a toutefois du se contenter du nul samedi soir contre le LOSC au Stade Vélodrome (1-1). Un petit coup d'arrêt qui a mis en colère les Marseillais qui n'ont pas hésité à s'en prendre à l'arbitragé après la rencontre. L'arbitre de la rencontre avait même du être escorté pour sa sécurité en quittant la pelouse. Une situation qui agace Christophe Dugarry. Ce dernier estime que l'OM ferait mieux de se concentrer sur son niveau.

Un retour aux sources pour Payet à l'OM !🔄 Découvrez comment ce transfert a redessiné son destin.

➡️ https://t.co/pSJeis3ndq pic.twitter.com/CVl7RaHWfC — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Dugarry s'énerve

« J’en ai marre que l’on explique que c’est de la faute de l’arbitre si Marseille est aussi catastrophique (…). En gros, on compte sur l’arbitre pour rester dans le match. C’est l’arbitre qui a laissé l’OM dans le match, les Marseillais doivent perdre 4-1, ils sont catastrophiques. Lors de Marseille – Lille, les deux (équipes) se plaignent, donc il n’y a pas d’avantage pour l’un, ou pour l’autre », lâche le champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Ils sont catastrophiques»

« Les Marseillais, qu’ils se plaignent de leur jeu, de leurs joueurs, de ce qu’ils montrent sur le terrain, parce que sincèrement, j’ai trouvé ça pitoyable ce qu’ils ont montré une nouvelle fois. (…) Si vous voulez vous plaindre de l’arbitrage qui est en votre défaveur, jouez un peu mieux au foot, montrez autre chose, montrez un peu plus de caractère, et comme ça vous ne vous plaindrez pas. (…) Les coups de sifflets sourient aux audacieux. Et quand tu es aussi faible, aussi frileux et que tu montres aussi peu de choses à domicile, je suis désolé, ils doivent se faire éclater face à Lille », ajoute Christophe Dugarry.