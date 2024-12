Riolo annonce une révolution à l'OM, c'est historique ?

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM s'est révolutionné. En plus d'avoir recruté une dizaine de joueurs l'été dernier, le club phocéen s'est métamorphosé en interne. D'après Daniel Riolo, les hautes sphères de l'OM insufflent une toute nouvelle dynamique en termes d'exigence. Et cela porterait ses fruits.

Après une saison 2023-2024 totalement ratée, l'OM a décidé de tout changer. En effet, Pablo Longoria a remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi, avant de réaliser un recrutement XXL. Pour permettre à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs, le président de l'OM a recruté une dizaine de joueurs l'été dernier, et notamment Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Adrien Rabiot.

Riolo est emballé par la métamorphose de l'OM

En plus d'avoir changé de visages, l'OM s'est transformé en interne. D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, les dirigeants olympiens sont en train de révolutionner le club en termes d'exigence.

«C'est en train d'évoluer comme ça a rarement bougé au club»

« L'OM est en reconstruction. Je pense qu'à Marseille, beaucoup sont séduits par le trio de dirigeants Longoria-Benatia-Ravanelli et par le coach De Zerbi. (…) En interne, c'est en train d'évoluer comme ça a rarement bougé au club, où le président et son DS sont en train d’insuffler un esprit totalement nouveau en termes d’exigences. On entend des choses quand même, les mecs partent en stage alors qu’on leur a rien demandé. Les joueurs se disent : "on part se geler les miches au Danemark". Moi je dis : "c’est super" », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.