OM : Transfert à 30M€, un «rêve» est réalisé !

Arrivé en 2013 en provenance du LOSC avant de partir à West Ham deux ans plus tard, Dimitri Payet avait fait son retour à l’OM en janvier 2017, dans le cadre d’un transfert d’environ 30M€. Un retour qu’il doit en grande partie à Jacques-Henri Eyraud, alors président du club, et à son propriétaire, Frank McCourt.

Présent au Stade Vélodrome le week-end dernier pour assister à la rencontre face au LOSC (1-1), Dimitri Payet a de nouveau confirmé qu’il reviendrait à l’OM à la fin de sa carrière de joueur. Ce qui sera alors un deuxième retour pour le Réunionnais, revenu en janvier 2017 après avoir passé un an et demi à West Ham. Le club était alors présidé par Jacques-Henri Eyraud et ce dernier a tout fait pour que Dimitri Payet puisse revenir.

«On s'est battu jusqu'au 28, 29 janvier, et c'était dur»

« Quand je suis revenu en janvier 2017. J’ai une reconnaissance qui lui sera éternelle, c'est le président de l'OM, qui à l'époque était Jacques-Henri Eyraud. Il m'a dit "Moi je veux que tu reviennes et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu reviennes". Et on s'est battu jusqu'au 28, 29 janvier, et c'était dur. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que ça allait être compliqué à se faire », a confié Dimitri Payet, dans un entretien accordé à RMC Sport.

«Il m'a permis de réaliser mon rêve de revenir»

Malgré les difficultés, Jacques-Henri Eyraud n’a pas lâché et Frank McCourt a lui aussi fait un effort pour que le milieu offensif revienne à l’OM : « Mais il n'a jamais lâché cette négociation. Il ne m’a jamais lâché car on se parlait souvent. Et il m'a permis de réaliser mon rêve de revenir et de faire en sorte que ma famille revienne chez elle, puis de vivre ces saisons incroyables derrière... C'est une reconnaissance éternelle que j'ai envers le président Eyraud et envers l'actionnaire (Frank McCourt), qui avait mis la main à la poche. Ça reste un transfert conséquent à l'époque pour l'OM. Ce sont les deux personnes qui me viennent tout de suite à l'esprit. »