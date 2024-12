«On le voit trop beau !» : Un joueur du PSG est surcoté, il se lâche en direct !

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique, Randal Kolo Muani fait beaucoup parler de lui en ce moment, surtout à quelques jours d’un mercato hivernal sont il pourrait être protagoniste. Pur Jérôme Rothen, l’international français n’a clairement pas sa place au Paris Saint-Germain et un départ semble donc être la seule solution pour lui.

Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a fait des pieds et des mains pour l’avoir, Randal Kolo Muani est en train de se transformer en un énorme flop. Luis Enrique ne compte plus sur lui et lors de la dernière journée de Ligue 1, il n’a même pas été convoqué dans le groupe pour affronter l’OL.

« Il n’a jamais montré qu’il était capable de s’adapter à une équipe du niveau du PSG »

Sa situation fait énormément parler et selon Jérôme Rothen, l’international français n’a tout simplement pas sa place au PSG. « Certains vont te dire qu’il est en situation d’échec, que Luis Enrique ne l’aime pas. Mais l’année dernière il a joué ! C’est 36 matchs à peu près pour seulement sept buts dans une équipe qui en a marqué beaucoup. Et surtout, il n’a jamais montré qu’il était capable de s’adapter à une équipe du niveau du PSG » a expliqué l’ancien Parisien, au micro de RMC Sport.

« Je doute du fait que Kolo Muani peut apporter quelque chose de positif »

« Il reste un joueur international et il peut remercier tous les jours Didier Deschamps, mais que ça soit en sélection ou en club, c’est très souvent des déceptions. Aujourd’hui, je trouve qu’on le voit trop beau » a poursuivi Jérôme Rothen, qui déconseille d’ailleurs les clubs de miser sur Randal Kolo Muani lors du mercato qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain « Je doute du fait que Kolo Muani peut apporter quelque chose de positif immédiatement dans un autre club, qui vise le haut du tableau et un beau parcours en Ligue des Champions ».