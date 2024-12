Kolo Muani : Nouvelle annonce troublante au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Trois jours après sa victoire face à l'OL (3-1), le PSG a rendez-vous avec l'AS Monaco pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur la présence dans le groupe de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, écartés pour le dernier match. Le coach espagnol est resté évasif.

Pour Randal Kolo Muani, le calvaire continue. Peu utilisé par son coach au PSG, l’attaquant français a été écarté du groupe convoqué pour défier l’OL dimanche dernier. Tout comme Milan Skriniar, l’international français a observé de chez lui la victoire de son équipe sur les terres lyonnaises. Invité à réagir à cette absence, Luis Enrique s’est montré agacé : « Parce que je ne peux convoquer que 20 joueurs ».

Luis Enrique laisse planer le doute pour Kolo Muani

Deux jours après, son discours n’a pas changé. Avant de défier Monaco, le coach du PSG n’a pas voulu confirmer les présences de Skriniar et de Kolo Muani. « Demain, nous avons un match très difficile contre Monaco. L'un des adversaires directes en championnat. Comme à chaque match, j'essaie de convoquer les 20 joueurs que j'estime les mieux préparés pour ce match » a-t-il lâché en conférence de presse ce mardi. Une réponse qui n’a visiblement pas satisfait l’assemblée.

« Les situations sont réversibles »

Relancé par un journaliste sur la situation de Kolo Muani, Luis Enrique a lâché une réponse tout en sous-entendu. « Je pourrais l'expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire. Les situations sont réversibles. Un joueur, même s'il se trompe, c'est réversible. Absolument toutes. Mais les décisions, je n'approfondis pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je préfère qu'on me critique » a déclaré le technicien espagnol. Et si l’on se réfère à ses décisions, on peut craindre pour la suite de son parcours.