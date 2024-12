Loin du PSG, Neymar se fait encore clasher !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a pu compter pendant des années sur la doublette Neymar - Kylian Mbappé. Cependant, l’un d’eux est devenu champion du monde avec l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du club lorsque l’autre n’a pas pu pleinement répondre aux attentes placées en lui malgré ses performances par moments XXL. Après s’être plaint d’un traitement injuste à son encontre, Neymar a été recadré par Christophe Dugarry.

Neymar a donné ses meilleures années sportives au PSG (2017-2023). C’est en effet le ressenti que la star du football brésilien qui était pressentie pour devenir l’héritier du défunt roi Pelé a livré à Marion Bartoli à l’occasion d’une interview diffusée sur RMC dimanche soir. Et ce, bien que Neymar ait tout gagné avec Lionel Messi et Luis Suarez au FC Barcelone tout en se hissant à la 3ème position du classement du Ballon d’or en 2015 et en 2017.

«Si Neymar n’a pas été Ballon d’Or avec les qualités qu’il a, tu peux t’en prendre qu’à toi»

Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir Christophe Dugarry. D’autant plus que Neymar se plaignait de ne pas avoir été traité correctement sur la fin de son aventure au Paris Saint-Germain et notamment par quelques supporters qui s’étaient rendus jusqu’à son domicile de Bougival dans les Yvelines afin de l’inciter à quitter le club. Le champion du monde 98, reconverti consultant pour RMC, s’est lâché pendant l’émission de Rothen s’enflamme lundi soir. « Neymar est peut-être l'un des trois plus grands joueurs au monde en termes de qualités intrinsèques. Si Neymar n’a pas été Ballon d’Or avec les qualités qu’il a, tu peux t’en prendre qu’à toi. C’est qu’il y a des raisons ».

«Est-ce qu’il ne peut pas se dire qu’il n’a pas tout fait ?»

Du point de vue de Christophe Dugarry, ce n’est certainement pas à cause de cette infime partie de supporters que le bilan sportif de Neymar n’a pas été celui escompté. « Ce n’est pas la faute des imbéciles qui sont venus te voir à la fin. Est-ce qu’il ne peut pas se dire qu’il n’a pas tout fait ? ».