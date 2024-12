Transfert à 200M€, la grande annonce du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse étrangère, le PSG aurait tenté de dépouiller un club étranger. Le club parisien aurait survolé l'idée de recruter Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, tous les deux sous contrat avec le Napoli. Coût de l'opération : plus de 200M€. Au PSG, on dément l'idée d'une telle opération.

Le PSG s’est montré bien timide cet été au regard des derniers mercatos. Avec quatre recrues (Matvey Safonov, Désiré Doué, Joao Neves, Willian Pacho), pour un coût global de 170M€, le club parisien a bien montré qu’il avait changé de cap. Les dépenses exorbitantes appartiennent désormais au passé, et ce n’est pas la presse espagnole qui dira le contraire.

Le PSG a tenté un double transfert

Sport a annoncé que le PSG avait abandonné l’idée de recruter Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia en raison du tarif bien trop important dans ce dossier (plus de 200M€ pour les deux joueurs). Le club parisien dément toutefois cette information, précisant qu’il souhaitait seulement recruter l’international géorgien.

Le club sort du silence

« Il ne semble pas qu'il y ait eu une proposition de 200 millions pour Victor Osimhen plus Khvicha Kvaratskhelia cet été. A Paris ils disent non, ils disent qu'ils voulaient seulement Kvara, un profil apprécié par Luis Enrique » a déclaré Ciro Venerato, journaliste pour la Rai, durant l’émission Campania Sport.